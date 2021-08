De la pomme à l'ananas - à chaque fruit son outil chez les producteurs fermiers du 66

1. Tout pour user et abuser des agrumes

La mollesse des tomates ou des pêches mûres, l'épaisseur et la rugosité des écorces d'agrume ou d'ananas... Certains fruits et légumes en vente directe producteurs fermiers , demandent des accessoires dédiés pour être épluchés, découpés ou dénoyautés plus facilement.Premier exemple avec les outils qui préparent les agrumes, prélevant leur jus ou les coupant en quartiers. Découvrez aussi les couteaux de la fragile tomate et les combinés spécial pommes ou ananas. Tous les accessoires d'une cuisine aussi gourmande que pratique.Râper au couteau zesteur : pour prélever le zeste d’une orange et d’un citron, il existe un type de râpe spécifique : la râpe zesteur. Ses perforations sont plus fines, pour user l’écorce sans entamer la membrane amère.Pour cette même opération, vous pouvez aussi avoir recours à un zesteur. C’est un couteau équipé d’une lame biseautée et percée de trous aux rebords aiguisés. Un passage appuyé sur le fruit permet de prélever des petites lamelles de zeste.L’extracteur de jus de citron : pour extraire le jus d’un citron sans sortir votre presse-agrume, vous pouvez aussi avoir recours à un extracteur de jus. Plus rapide d’utilisation, moins volumineux et en silicone, il accueille le citron que vous pressez manuellement, sans éclaboussure.: son embout filtrant retient les pépins.Le couteau à pamplemousse : pour découper proprement et facilement les pamplemousses, le couteau à pamplemousse s’impose. Sa lame, cambrée et crantée des deux côtés, épouse les formes du pamplemousse, respectant ainsi l’intégrité de ses quartiers.