Tendances peintures sur soie : éventail à peindre en couleurs Néon lumineux

Découvrez les années lumières les plus osées en peinture sur soie, en particulier les éventails à peindre en soie.Les couleurs chantent jaune citron, citron vert, rose shoking, orange vibrant et bleu flashy. Toutes les teintes sont juxtaposées sur l'eventail en soie pour créer une ambiance osée mais si agréable à vivre. Travaillez la couleur par de grands à-plats. Jouez avec les murs et les surfaces pour créer une mise en scène et rajoutez le minimum de déco et de bibelots - laissez parler la peinture.Pour les vrais aventuriers, pourquoi ne pas essayer les dernières peintures fluo, mais, si cela vous semble un peu extrême, apportez simplement de la couleur par touches, en disposant des accessoires colorés sur un arrière plan, blanc ou gris clair... Autre alternative : improvisez avec un mobilier existant et des accessoires, imposant des éclats de couleur.Rose, bleu, vert, et orange s’assortissent idéalement sur un arrière plan gris-tourterelle. Les Pots de fleurs comme les éventails sont peints à la bombe dans le plus brillant des orange-mandarines, de même une peinture métallique chromée redonne une nouvelle vie à une banale grille de cache radiateur.