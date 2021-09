Pourquoi vendre un bien immobilier en viager ?

Qui est susceptible d’investir dans un achat immobilier en viager ?

A qui s’adresser pour acheter ou vendre en viager en Ariège ?

Le viager existe depuis l’antiquité et rencontre un réel engouement depuis quelques années au niveau du viager occupé.Il permet en effet de transformer la valeur patrimoniale de la maison que l’on habite et que l’on souhaite conserver jusqu’à la fin de ses jours, en rente viagère complétant la pension de retraite et bénéficiant d’un régime fiscale très avantageux (imposition limitée à 30% du revenu après 70 ans, prise en charge de la taxe foncière par l’acquéreur).Le calcul du montant de la rente se fait à partir de la valeur occupée du bien, et de l’âge de la personne (viager sur 1 tête) ou de chacun des membres du couple (viager sur 2 têtes), sur lesquels porte l’acte de vente en viager. Le mieux c'est de s'adresser à un spécialiste en viager : le viager libre en Ariège , c'est Human immobilier à Pamiers, OVALIE IMMOBILIER à Tarascon sur Ariège ou l'Agence CHARVY à St Girons qui s'en occupent,La rente viagère est indexée sur l’évolution du coût de la vie, et peut être substantiellement majorée en cas d’abandon librement décidé du droit d’usage et d’habitation, permettant ainsi la prise en charge des frais de séjour en maison médicalisée.Le paiement de la rente par le débit-rentier au profit du crédit-rentier est garanti par une inscription d’hypothèque de 1er rang à son profit. Si le débiteur venait à ne plus verser la rente, le créancier pourrait récupérer l’entière propriété du bien, tout en conservant les sommes encaissées, puis revendre à nouveau en viager.Celui qui souhaite débuter jeune une épargne, alors qu'il n'est pas encore en mesure financière d'effectuer un achat classique ou alors qu'il ne dispose pas d'une stabilité géographique suffisante pour effectuer un achat au profit de sa propre résidence.Celui qui a déjà effectué un investissement au profit de sa résidence principale, et souhaite investir dans la perspective d'un complément à son régime de retraite. Une contribution qui se transformera en loyers, lorsqu’il aura récupéré la disposition du bien.Il bénéficie de plus d’avantages fiscaux dans ce type d’acquisition.Très particulier, ce type de transaction nécessite l’assistance d’un agent immobilier spécialisé puis d’un notaire habitué à traiter les transactions viagères.